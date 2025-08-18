English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DMartಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಶಾಪ್‌!! ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆ.. ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧಿ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಡಿಮಾರ್ಟ್, ಅನೇಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 18, 2025, 04:43 PM IST
    • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂಗಡಿ
    • ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿ
    • ಅನೇಕ ಜನರು ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

Cheapest shop in india than dmart: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಡಿಮಾರ್ಟ್, ಅನೇಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ.

ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್: ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಕೆಚಪ್ ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ MRP ಮೇಲೆ 40% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್‌: ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್‌ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 11-12% ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್: ಜನರಿಗೆ ಸರಕುಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ

ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಹ ದಿನಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 11-12% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್: ದಿನಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇವೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯ.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

