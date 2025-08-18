Cheapest shop in india than dmart: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಡಿಮಾರ್ಟ್, ಅನೇಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Asia Cup 2025: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡ... ರಾಹುಲ್ ಸೇರಿ ಈ ಮೂವರು ಅನುಭವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಿಂದ ಔಟ್!?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ.
ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್: ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಕೆಚಪ್ ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ MRP ಮೇಲೆ 40% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್: ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 11-12% ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್: ಜನರಿಗೆ ಸರಕುಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ
ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಹ ದಿನಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 11-12% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಂತೆ! ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಗಮವಾದ ಲೆಕ್ಕ
ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್: ದಿನಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇವೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯ.