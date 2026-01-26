ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುವವರು ಎಂದಿಗೂ ಈ 3 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು: ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ!

Gas Cylinder Safety: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಪಘಾತಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 99% ಗ್ಯಾಸ್ ಅಪಘಾತಗಳು ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ
ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಊದನ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ವಿಚ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ಮನೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯುವುದು. ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ.
ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. A, B, C, D ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ವರ್ಷವನ್ನ ನಾಲ್ಕು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತವೆ: ಅಂದರೆ A (ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್), B (ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್), C (ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್), D (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್). ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ವರ್ಷವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ A28 ಎಂದರೆ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2028ರ ನಡುವೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸದಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಯಂತ್ರಕ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ನಾವು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು, BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನ HP, ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ನಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಅನಿಲ ವಿತರಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ. ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಅನಿಲ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.