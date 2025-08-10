English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಕೊನೆಯ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್‌!

Vande Bharat train booking: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 10, 2025, 12:47 PM IST
    • ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ
    • ರೈಲು ಹೊರಡುವ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
    • ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಕೊನೆಯ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್‌!

ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಹೊರಡುವ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ! ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು?

ಆದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (PRS) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ, ದಣಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು... 37 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ವಿರಾಟ್‌! ರಾಜನಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಫೋಟೋ ನೋಡಿ

ಇತರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಂತೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

1. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ, ಮೊದಲು IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ IRCTC ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
2. ಈಗ ನಿಮ್ಮ IRCTC ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ.
3. ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆರಿಸಿ.
4. ರೈಲು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
5. ಲೈವ್ ಸೀಟ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
6. ಈಗ ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ
7. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ SMS, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು WhatsApp ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

