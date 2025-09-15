English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಜಲ್​ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾ? ಹೀಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ.. 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್!!

Tips to prevent cooker leakage: ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಕ್ಕರ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾದರೆ, ಅಡುಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 15, 2025, 06:27 PM IST
    • ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಗತ್ಯ
    • ಇದರ ತಪ್ಪಾದ ಬಳಕೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
    • ಕುಕ್ಕರ್‌ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Tips to prevent cooker leakage: ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ತಪ್ಪಾದ ಬಳಕೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಕ್ಕರ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾದರೆ, ಅಡುಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. 

ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: 
ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲವಾದ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ರಬ್ಬರ್‌ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿಜಲ್​ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: 
ಕುಕ್ಕರ್‌ನ ಶಿಳ್ಳೆಯು ಆಹಾರ ಕಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಗಿ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ  ಶಿಳ್ಳೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿಳ್ಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮೃದುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ:
ಕುಕ್ಕರ್‌ಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ, ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಎಣ್ಣೆಯ ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ:
ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋದರೆ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ:
ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶಾಖವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

