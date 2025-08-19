English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಇದು !

ಮೇಕ್‌ಮೈಟ್ರಿಪ್, ರೆಡ್‌ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿಒನ್‌ನಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 19, 2025, 07:10 PM IST
  • ಎಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಸಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ 100 ರೂ.ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆ
  • ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಮೇಲೆ 60 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ

ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಇದು !

ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ  ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಕ್‌ಮೈಟ್ರಿಪ್, ರೆಡ್‌ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿಒನ್‌ನಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಎಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಸಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ : 
ಮೇಕ್‌ಮೈಟ್ರಿಪ್ ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ (1A, 2A, 3A, CC) ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ  40 ರ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಸಿ (2S, SL) ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 20 ರೂ.ಗಳ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ MMTALWAYS ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಆಯ್ದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕಿಂಗ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬಹುದು. ರಿ ಫಂಡ್ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇತರ ಮೇಕ್‌ಮೈಟ್ರಿಪ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ PVRನ ಫುಲ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ವಿಸ್ಕೃತ ರೂಪ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಾ...

ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ  100 ರೂ.ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆ : 
redRail ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್‌ ಮೇಲೆ 100 ರೂ.  ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 50 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 50 ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ RBRAIL ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಮೊದಲ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ  60 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ : 
 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, 60 ರೂ.  ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ  30 ರೂ.  ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು  30 ರೂ, ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ SUPERB60 ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಈ ಕೊಡುಗೆ redRail ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 200 ರೂ. ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

RedRail ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಕರ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು NOFEE ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಈ ಆಫರ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ವಯ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 12GB RAM ಹೊಂದಿರುವ OnePlus 13s ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

ಮೊದಲ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಮೊದಲ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅದಾನಿಒನ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ರೂ. ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ RAIL50 ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ  200 ರೂ. ಆಗಿರಬೇಕು. 

ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1% ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು : 
ನೀವು ಅದಾನಿಒನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 1% ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂಕಗಳನ್ನು 45 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅದಾನಿಒನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು.

 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

