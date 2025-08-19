ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಕ್ಮೈಟ್ರಿಪ್, ರೆಡ್ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿಒನ್ನಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಎಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಸಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಮೇಕ್ಮೈಟ್ರಿಪ್ ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ (1A, 2A, 3A, CC) ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 40 ರ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಸಿ (2S, SL) ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 20 ರೂ.ಗಳ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ MMTALWAYS ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಆಯ್ದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕಿಂಗ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬಹುದು. ರಿ ಫಂಡ್ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇತರ ಮೇಕ್ಮೈಟ್ರಿಪ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 100 ರೂ.ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆ :
redRail ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ 100 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 50 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 50 ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ RBRAIL ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಮೊದಲ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 60 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, 60 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 30 ರೂ, ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ SUPERB60 ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಈ ಕೊಡುಗೆ redRail ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 200 ರೂ. ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
RedRail ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಕರ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು NOFEE ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಈ ಆಫರ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ವಯ.
ಮೊದಲ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 50 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ :
ಮೊದಲ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 50 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅದಾನಿಒನ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 50 ರೂ. ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ RAIL50 ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ 200 ರೂ. ಆಗಿರಬೇಕು.
ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 1% ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು :
ನೀವು ಅದಾನಿಒನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 1% ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂಕಗಳನ್ನು 45 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅದಾನಿಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು.