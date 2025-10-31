English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಾಢ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ! ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿಂಚುವುದು

ಶರ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅನಿಸಿದರೂ ಕಾಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲರ್ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ ಶರ್ಟ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 31, 2025, 07:32 PM IST
  • ಕಾಲರ್ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ ಶರ್ಟ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ
  • ಕಾಲರ್ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು
  • ಉಜ್ಜುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ  ಕುಳಿತಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.  ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಜ್ಜುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಶರ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅನಿಸಿದರೂ ಕಾಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲರ್ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ ಶರ್ಟ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲರ್ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. 
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪೇಸ್ಟ್ : 
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ.  ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2-3 ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶರ್ಟ್‌ನ ಕಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆವರು ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು. ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಡಬೇಕು? ದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟರೆ ಏನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ?

ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರು :
ಬೆವರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ವಿನೆಗರ್. ಒಂದು ಚಮಚ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಚಮಚ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಂದ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು.  ವಿನೆಗರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ,ಬಟ್ಟೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು : 
ನಿಂಬೆ  ನ್ಯಾಚ್ಯುರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶರ್ಟ್‌ನ ಕಾಲರ್‌ಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.  ಇದು ಕೂಡಾ ಮೊಂಡುತನದ ಬೆವರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್  : 
ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಳಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.  ಒಂದು ಭಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್  ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಲೆಯಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ, 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ  ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು.  

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

ShirtShirt StainsSweat StainShirt Collar stainsShirt Collar Sweat Stain

