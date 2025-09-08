English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಬಳಸಿದರೂ Inverter ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ !

ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಟಿವಿ, ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ  ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 8, 2025, 04:08 PM IST
  • ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಆರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು
  • ಈ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಬಳಸಿದರೂ Inverter ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ !

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.  ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಆರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.  ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಟಿವಿ, ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ  ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ : 
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್‌  ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಅದರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಲೆಡ್-ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇದು GST ಹೊಸದರದ ಪರಿಣಾಮ : ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತ : ಈಗ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು

ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ : 
ಬ್ಯಾಟರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಣಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಧೂಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದರಿಂದ ತುಕ್ಕು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ : 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸಿ, ಹೀಟರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿ 150AH ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 80-85% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಡ್ ಇರಬಾರದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಉತ್ತಮ ವಾತಾಯನ ಇರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಪಾಠ

ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ : 
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ . ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದರೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

