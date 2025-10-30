English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಉಕ್ಕಿ ಚೆಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಉಕ್ಕಿ ಚೆಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕುದಿಯಲು ಇಟ್ಟ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಲು ಎಷ್ಟೇ ಕುದ್ದರೂ ಉಕ್ಕಿ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಇವೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 30, 2025, 07:25 PM IST
  • ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ.
  • ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
  • ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು

ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಉಕ್ಕಿ ಚೆಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕುದಿಯಲು ಇಟ್ಟ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಯವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಾಲು ಎಷ್ಟೇ ಕುದ್ದರೂ ಉಕ್ಕಿ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಇವೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೆಲಸದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ತನಕ ಸ್ಟವ್ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ಸಮಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ iPhone 16 Pro ಬೆಲೆ : ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್

ಹಾಲು ಕುದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ :
೧.ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
೨.ಹಾಲು ಕುದಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಹಾಲು ಕುದಿಯುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಉಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
೩.ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬರುವಾಗ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿದರೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
೪.ಹಾಲು ಕುದಿಸುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮರದ ಚಮಚವನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ ಕೂಡಾ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಐಫೋನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ i ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

೫. ಹಾಲು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಕುದಿಯಲು ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
೬. ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಟವ್ ಉರಿಯನ್ನು ಸಿಮ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಲು ಕುದಿಯುತ್ತದೆ, ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹೊರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

milkMilk boiling tipsMilk Boiling Trickskitchen tricks

