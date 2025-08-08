ಅತಿ ವೇಗದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳು: ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾ !ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ?

ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 5.56 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ವೇಗ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಹರಡುವಿಕೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸರಾಸರಿ 546.14 Mbps ಮೊಬೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವೇಗವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗದ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ :
ಓಕ್ಲಾದ ಸ್ಪೀಡ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಜೂನ್ 2025) ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಇ ನಂತರ, ಕತಾರ್ 517.44 Mbps ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕುವೈತ್ 378.45 Mbps ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್ 236.77 Mbps ನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ :
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ (228.89 Mbps) ಮತ್ತು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ (224.46 Mbps) ಸಹ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ (218.06 Mbps), ಚೀನಾ (201.67 Mbps), ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (198.39 Mbps) ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ (196.27 Mbps) ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 5G ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಸರಾಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವು 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ :
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 133.51 Mbps ಸರಾಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ 26 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು 5G ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದುಳಿದ ಅಮೆರಿಕ :
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ 14 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ 165.57 Mbps ಆಗಿದೆ. 2025 ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.