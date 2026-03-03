Waterproof Smartphones: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತವೆಂಬ ಆತಂಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ಗಳು ಜಲನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಳಿ ಆಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತೆ ಅನೇಕರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹15,000 ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಐದು ಅಗ್ಗದ ಜಲನಿರೋಧಕ ಫೋನ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮೊಟೊರೊಲಾ G67 ಪವರ್: ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ₹16,999 ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹1,500 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ₹15,499ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು 8GB RAM, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 6.7-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Vivo T4x: ಈ Vivo ಫೋನ್ ₹16,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. MediaTek Dimensity 7300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಫೋನ್ 6.72-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್-ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ P4: ರಿಯಲ್ಮಿಯಿಂದ ಈ ಜಲನಿರೋಧಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ₹19,249ರಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 16MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
Redmi Note 15: ಇದು 8GB RAM ಮತ್ತು 108MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. Xiaomiಯ ಈ ಜಲನಿರೋಧಕ ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ 5520mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹22,998 ಇದೆ. ಈ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಯ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 20MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
Samsung Galaxy A35 5G: ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ₹19,699 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. Samsungನ ಈ ಜಲನಿರೋಧಕ ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 13MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6.6-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, Exynos 1380 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.