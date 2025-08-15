Top 5 waterproof smartphones: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನೇಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಹಾಗೂ ಜಲ ನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
OPPO K13: ಈ Oppo ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.67 ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB RAM ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 17,999 ರೂ. ಇದೆ.
iQOO Z10R: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ iQOO ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ 5700mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.77 ಇಂಚಿನ FHD + AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB RAM ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 19,499 ರೂ. ಇದೆ.
Moto G86 Power: ಈ ಮೋಟೋರೋಲಾ ಫೋನ್ 16,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6720mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.7-ಇಂಚಿನ FHD+ p-OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB RAM ಹೊಂದಿದೆ.
realme P3: ಈ Realme ಫೋನ್ 16,499 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.67 ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB ವರೆಗೆ RAM ಹೊಂದಿದೆ.
Xiaomi Redmi Note 14 5G: Xiaomiಯ ಈ ಫೋನ್ ಕೂಡ 16,999 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5110mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.67 ಇಂಚಿನ FHD + AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 7020 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6GB RAM ಹೊಂದಿದೆ.