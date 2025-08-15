English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್‌ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು: ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಇವು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ!!

ಮೋಟೋರೋಲಾ ಕಂಪನಿಯ  Moto G86 Power ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 16,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6720mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.7-ಇಂಚಿನ FHD+ p-OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 15, 2025, 01:55 PM IST
  • OPPO K13 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • iQOO ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲ 5700mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.77 ಇಂಚಿನ FHD + AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • realme P3 ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.67 ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ

Trending Photos

ಆಗಸ್ಟ್ 14,15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?
camera icon9
14 August 1947 history
ಆಗಸ್ಟ್ 14,15 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ!? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
camera icon9
EPS Pension
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ!? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!
camera icon8
Sun-Ketu conjunction
ಆಗಸ್ಟ್‌ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 19,100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ !ಕಾರಣ ಇದೇ
camera icon6
Gold price
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 19,100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ !ಕಾರಣ ಇದೇ
ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್‌ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು: ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಇವು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ!!

Top 5 waterproof smartphones: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನೇಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಯ ಹಾಗೂ ಜಲ ನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

OPPO K13:Oppo ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.67 ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB RAM ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 17,999 ರೂ. ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBI vs ICICI Bank vs HDFC Bank: ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ Savings Account ತೆರೆಯಬೇಡಿ...!

iQOO Z10R: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ iQOO ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ 5700mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.77 ಇಂಚಿನ FHD + AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB RAM ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 19,499 ರೂ. ಇದೆ.

Moto G86 Power: ಈ ಮೋಟೋರೋಲಾ ಫೋನ್ 16,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6720mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.7-ಇಂಚಿನ FHD+ p-OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB RAM ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಈ 5 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬರಲ್ಲ..!

realme P3: ಈ Realme ಫೋನ್ 16,499 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.67 ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB ವರೆಗೆ RAM ಹೊಂದಿದೆ.

Xiaomi Redmi Note 14 5G: Xiaomiಯ ಈ ಫೋನ್ ಕೂಡ 16,999 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5110mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 6.67 ಇಂಚಿನ FHD + AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 7020 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6GB RAM ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author
iQOO Z10ROPPO K13Moto G86 PowerRealme P3Xiaomi Redmi Note 14 5G

Trending News