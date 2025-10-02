English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ : ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು

ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಹಕರು ಕೂಡಾ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 2, 2025, 11:19 AM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್
  • ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 8,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌
  • ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡಾ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ಈಗ 8,000 ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್  ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಹಕರು ಕೂಡಾ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12,000-15,000 ಬೆಲೆಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ಈಗ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 8,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಫರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 
ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ 8,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಬೆಕೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ : 
ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಟಾಟಾದ ವೋಲ್ಟಾಸ್ ಬೆಕೊ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬೆಲೆ 12,000 ರೂ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು 39% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ  ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 7,290 ರೂ.ಗೆ  ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೆಷಿನ್ 1350 RPM ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ 7 ಕೆಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ : 
ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಿಯಲ್‌ಮಿ 7 ಕೆಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್  ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12,490 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ನ  ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 6,790 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 45% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ 4.3  ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ 1400 RPM ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಿನ್ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೆಮಿ-ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ : 
ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಥಾಮ್ಸನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಈ ಸೆಮಿ-ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು 7 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  1400 RPM ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯಂತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10,499 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಆದರೆ ಆಫರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 7,299 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 30% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. . ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೆಷಿನ್ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

