ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ, ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿಯಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.
Budget EV Cars: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ದರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತೀಯರು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಜೆಟ್ EV ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಜೆಟ್ EVಗಳಲ್ಲಿ Tata Punch EV ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹9.69 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕಾರು 30kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 375 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಉತ್ತಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ SUV ವಿನ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Tata Tiago EV ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ₹7.99 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಈ ಕಾರು 19.2kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಹೇಳುವಂತೆ 223 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸೇವಾ ಜಾಲವು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ MG Comet EV ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ EV ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹7.62 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕಾರು 17.3kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 230 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ EV ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಹನ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.