Cheap Electric Scooter: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ Komaki X One, Yakuza Rubie, Yakuza Neu ಮತ್ತು Vida VX2 ಸೇರಿವೆ. Komaki X One ಸ್ಕೂಟರ್ ₹35 ಸಾವಿರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸುಮಾರು 85ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. LED ಲೈಟ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹಾಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಮೊದಲಾದ ಫೀಚರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ Yakuza Rubie ಹಾಗೂ Yakuza Neu ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ EV ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ EV ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು Reddit ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ EVಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ EV ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.