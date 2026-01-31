Budget Smartphones: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ದೀರ್ಘ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿವೆ. 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ ಮತ್ತು 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
Xiaomi ಭಾರತದಲ್ಲಿ Redmi Note 15 Pro ಸರಣಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ₹29,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12GB RAM, 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 100W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀವು ₹30,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ Redmi ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ OnePlus, Realme, Motorola ಮತ್ತು Vivoನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.
ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ₹29,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಎರಡು 50MP ಮತ್ತು ಒಂದು 2MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ₹28,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು 50MP ಮತ್ತು ಒಂದು 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಇದೆ. ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ 15 ಪ್ರೊವನ್ನ ₹33,999ರಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು 50MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
OnePlus Nord 5 ಬೆಲೆ ₹33,999ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6800mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.