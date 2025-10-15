ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.ಕೇವಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲವರು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ನಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಯುಟ್ಯೂಬ್ ರ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಗೌರವ್ ಚೌಧರಿ:
ಗೌರವ್ ಚೌಧರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗುರೂಜಿ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು 2.37 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2 ಕೋಟಿಯಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭುವನ್ ಬಾಮ್:
ಭುವನ್ ಬಾಮ್ ಬಿಬಿಕಿ ವೈನ್ಸ್ ಎಂಬ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಣ್ಣ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅವರು ತಮಾಷೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅವರ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2.65 ಕೋಟಿ.ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.ಭುವನ್ ಬಾಮ್ ಈಗ ಒಟಿಟಿ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಯ್ ನಗರ:
ಅಜಯ್ ನಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಹಾಸ್ಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಅವರು 4.48 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಅಮಿತ್ ಭದಾನ:
ಅಮಿತ್ ಭದಾನಾ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಸ್ಯ ವಿಷಯವಿದೆ.ಅವರು ದೈನಂದಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಅವರ ಚಾನೆಲ್ 2.45 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಆದಾಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಣಬೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದ್:
ರಣಬೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ 'ಬೀರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಅವರು 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಆದಾಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.