Smart TV Deal: 2025 ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಟಿವಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹೊಸ 2026 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಷಿಬಾ 65 ಇಂಚಿನ 4K Google Smart TV ಆಕರ್ಷಕ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ TOSHIBA 65 inches E350RP Series 4K Google Smart TV (65E350RP) ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 65 ಇಂಚಿನ 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಸ್ಕ್ರೀನ್ (3840×2160) ಇದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. REGZA Engine ZR ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು Dolby Vision HDR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಟಿವಿ ಸೌಂಡ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 30W Dolby Atmos ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. Google TV ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ Google Assistant ಮೂಲಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್, Chromecast ಮೂಲಕ ಫೋನ್ನಿಂದ ಟಿವಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿ ₹42,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹1,500 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಟಿವಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ₹6,050 ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ 3 HDMI, 2 USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ Wi-Fi ಹಾಗೂ Bluetooth 5.0 ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. Netflix, YouTube, Prime Video, Hotstar, JioCinema, Zee5 ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.