ಒಮ್ಮೆ ಜಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ 156 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್

ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಳ್ಳತನದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ, ಜಿಯೋಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 12, 2025, 10:24 AM IST
  • ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ 'ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+' ಸ್ಕೂಟರ್‌
  • ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ & ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+

Electric Scooter: ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 'ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+' ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಹಳೆಯ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಿಂತ ನೋಟ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲು ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ರಚಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗೆ ತಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ 4kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಪಿಕಪ್ ಅನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 156km ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಗರಿಷ್ಠ 156km ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. 

ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 70km ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ಲೇಜ್ ರೆಡ್, ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 1,14,999 ರೂ. ಇದೆ. ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇದು ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಓಟಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಳ್ಳತನ ವಿರೋಧಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಜಿಯೋಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Diplos Max+ electric scooterNumeros MotorsDiplos Max PlusElectric ScooterEV Features

