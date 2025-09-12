ಒಮ್ಮೆ ಜಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ 156 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್

Electric Scooter: ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 'ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+' ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಹಳೆಯ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಿಂತ ನೋಟ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲು ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ರಚಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ತಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ 4kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪಿಕಪ್ ಅನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 156km ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಗರಿಷ್ಠ 156km ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್! ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಖರೀದಿಸಿ.. ಹೊಸ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 70km ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ಲೇಜ್ ರೆಡ್, ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 1,14,999 ರೂ. ಇದೆ. ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇದು ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಓಟಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಡಿಪ್ಲೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಳ್ಳತನ ವಿರೋಧಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಜಿಯೋಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ