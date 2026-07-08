/ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಟ್ರಯಂಫ್ ಕಂಪನಿ

triumph 350cc bike range: ಟ್ರಯಂಫ್ನ 350 ಸಿಸಿ ಸರಣಿಯ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು, ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಯೂತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಟ್ರಯಂಫ್ನ 350 ಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸ್ಪೀಡ್ T4 ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟ್ರಯಂಫ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ಟ್ರಯಂಫ್ ತನ್ನ 350 ಸಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಸರಣಿ ಏರಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 3,000 ರಿಂದ ರೂ. 10,000 ದವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ:
ಸ್ಪೀಡ್ T4: ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈಗ 2.09 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೀಡ್ 400: ಬೆಲೆ ರೂ. 6,000 ದಿಂದ ರೂ. 2.40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 400: ಇದರ ಮೇಲೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಬೆಲೆ 2.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 400X: ರೂ. 6,000 ರಿಂದ ರೂ. 2.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
ಥ್ರಕ್ಸ್ಟನ್ 400: ಬೆಲೆ 5,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 400XC: ಇದರ ಬೆಲೆ 5,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈಗ 2.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಸತತ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ T4 ನಂತಹ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 10,000 ಹೆಚ್ಚಳವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾನಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಟ್ರಯಂಫ್ ತನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬೊನ್ನೆವಿಲ್ಲೆ 400' ನಂತಹ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ನೀವು ಟ್ರಯಂಫ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬಜಾಜ್-ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
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