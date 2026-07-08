Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಟ್ರಯಂಫ್ ಕಂಪನಿ

ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಟ್ರಯಂಫ್ ಕಂಪನಿ

triumph 350cc bike range: ಟ್ರಯಂಫ್‌ನ 350 ಸಿಸಿ ಸರಣಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 08, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:52 PM IST
ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಟ್ರಯಂಫ್ ಕಂಪನಿ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPL ಈ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ TC.. ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!
IPL 202619 min ago
2
Sun transit 202624 min ago
3
fifa word cup 202654 min ago
4
ತಬಾಹಿ ಸಾಂಗ್‌55 min ago
5
rain1 hr ago