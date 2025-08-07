ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತೆ

Highest egg producing state: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 'ಸುಂಕ ಸಮರ'ದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈಗ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಮಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮವು ದೇಶದ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 80 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ನಾಮಕ್ಕಲ್ ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಕ್ಕಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1.20 ಕೋಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸರಕನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಈ ಕ್ರಮವು ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.
20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ:
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ, ಅವರು ಈ ಸುಂಕವನ್ನು 50 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ 1.20 ಕೋಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಈಗ ನಾಮಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಇಲ್ಲ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆ 4.50 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸುಮಾರು 7.50 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತುಂಡಿಗೆ 15 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಮಕ್ಕಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ರಫ್ತುದಾರರ ಸಂಘವು ಈಗ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
"ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಸುಂಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪೂರೈಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಸರಕು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಕ್ಕಲ್ನ ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ರಫ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಕೋಳಿ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಜೊತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಂಕಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಇದೀಗ, ನಮಕ್ಕಲ್ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯುಎಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದಾದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.