TVS iQube S: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ TVS iQube S ಇದೀಗ 4.7kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, TVS iQube S 4.7kWh ಮಾದರಿಯನ್ನ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ iQube S ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 4.7kWh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುಮಾರು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
TVS iQube Sನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Bluetooth ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, Navigation, Ride Statistics ಹಾಗೂ SmartXonnect ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ TVS ತನ್ನ iQube ಸರಣಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. Ola Electric, Ather ಹಾಗೂ Bajaj Chetak ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ TVS iQube S ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.