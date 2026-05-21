TVS iQube S: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, TVS Motor Company ತನ್ನ ಹೊಸ iQube S 4.7 kWh ಮಾದರಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ TVS iQube Sನಲ್ಲಿ 4.7 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 175 ಕಿಮೀ IDC ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಳೆಯ 3.5 kWh ಮಾದರಿಗಿಂತ ಇದು ಸುಮಾರು 30 ಕಿಮೀ ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 82 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ, 0-40 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನ ಕೇವಲ 4.3 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು BLDC ಹಬ್ ಮೋಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Reverse Mode ಹಾಗೂ Parking Assist ಫೀಚರ್ಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ EV ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
7 ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್, ಕಾಲ್ ಮತ್ತು SMS ಅಲರ್ಟ್, Voice Assist, Alexa Skillset, Turn-by-Turn Navigation ಸೇರಿದಂತೆ 118ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು connected features ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Front Disc Brake, Crash Alert, Fall Alert, Anti-Theft Alert ಮತ್ತು IP67 Water & Dust Resistance ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ TVS ಒದಗಿಸಿದೆ. 32 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫುಲ್ಸೈಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. USB Charging Port ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ TVS iQube S 4.7 kWh ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹1.37 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ಶೋ ರೂಂ ದರ)ದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Purple Beige, Blue Beige ಮತ್ತು Titanium Grey Matte ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್, ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.