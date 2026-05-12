ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
TVS iQube S: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ TVS iQube S ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೀಗ ಹೊಸ 4.7kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ TVS iQube S ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಕಿಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್, ಕಾಲ್ ಮತ್ತು SMS ಅಲರ್ಟ್, ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ TVS ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ EV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ TVS iQube Sಗೆ Ola S1, Ather 450X ಹಾಗೂ Bajaj Chetak ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಬಲದಿಂದ TVS iQube S ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.