TVS iQube ST: ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ TVS iQube ST ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 212 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
TVS iQube ST 5.3kWh ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 5.3 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 212 ಕಿಮೀ IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ 0ರಿಂದ 80% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆ 18 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 82 ಕಿಮೀ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಇಂಚಿನ TFT ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಜಿಯೋಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಆಂಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 118ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 32 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
TVS ಕಂಪನಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮನೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ iQube ST ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ TVS iQube ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ST 5.3kWh ಟಾಪ್ ವೆರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹1.7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ Ather, Ola Electric ಹಾಗೂ Bajaj Chetak ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.