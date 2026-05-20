TVS Sales FY26: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹47,270 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ TVS ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. FY26ರಲ್ಲಿ TVS ಸುಮಾರು 27.13 ಲಕ್ಷ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 24% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 24.13 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು 27% ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ TVS Apache ಮತ್ತು Raider 125 ಮಾದರಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. Raider 125 ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ 19 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ TVS ಭಾರೀ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ EV ಮಾರಾಟವು 33% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, FY26ರಲ್ಲಿ 3.71 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ TVS iQube ಸರಣಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆಗಿದೆ.
ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ TVS ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, 2.19 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 63% ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು EBITDA ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ FY26ರಲ್ಲಿ 12.9% ತಲುಪಿದ್ದು, ಲಾಭದಾಯಕತೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ.
FY27ರಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ₹3,500 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, EV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.