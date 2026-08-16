/140km ರೇಂಜ್, 105kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್! TVS X Electric Scooter ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

TVS X Smart Electric Scooter: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ TVS X ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಶೈಲಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್, ದೊಡ್ಡ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹಲವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ TVS X, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ EV ಖರೀದಿದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ TVS ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ TVS Xಗೆ 3.8kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, 140km IDC ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು 105kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ₹2,66,141ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
TVS Xನ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಪನಿಯ Xleton ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್-ಸೈಡೆಡ್ ರಿಯರ್ ಸ್ವಿಂಗಾರ್ಮ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಗುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ bend lamps ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ split-seat ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ 770mm seat height ಇರುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಎತ್ತರದ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
4.43kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 105kmph ವೇಗ
TVS Xನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ 4.43kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು PMSM ಮೋಟಾರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು TVS ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ 11kW ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 0-40kmph ವೇಗವನ್ನ ಸುಮಾರು 2.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 105kmph ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. TVS ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ IDC ಅಂಕಿ 140km ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೇಂಜ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ವೇಗ, ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರೈಡರ್ ತೂಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು standard riding conditions ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ real-world rangeಅನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು
TVS Xನಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು riding modes ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ Xtealth, Xtride ಮತ್ತು Xonic. ದಿನನಿತ್ಯದ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ Xtealth, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ Xtride ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ performance ಅನುಭವಿಸಲು Xonic ಮೋಡ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ selectable regenerative braking ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ರೈಡರ್ ತನ್ನ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ regeneration ಮಟ್ಟವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. Smart Hill Hold ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಏರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
10.2 ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
TVS Xನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 10.2-ಇಂಚಿನ TFT panoramic display ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ instrument clusterಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. Navigation, ವಾಹನದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ connected functionsಗಳನ್ನ ಇದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು. Android Auto navigation technology, full-map navigation, EV routing ಮತ್ತು weather information ಮುಂತಾದ connected features ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧನವಲ್ಲದೆ ಒಂದು connected smart deviceನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Alexa, Voice Assistant ಮತ್ತು SmartXonnect
TVS Xನಲ್ಲಿ voice assistant ಮತ್ತು Alexa integration ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ keyless operation, live location sharing, call ಮತ್ತು message alerts ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು connected features ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ TVS SmartXonnect ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ರೈಡರ್ಗೆ theft alert, crash/fall alert, auto-lock ಮತ್ತು SOS ಸೇರಿದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ TVS Smart Xhield ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು?
TVS Xಗೆ 950W portable charger ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 0-80% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 3kW SmartXHome rapid chargerಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ charging setup ಬಳಸುವವರಿಗೆ portable charger ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ rapid charger ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ.
ABS ಮತ್ತು ಇತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳು
TVS Xನಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ABS, cruise control, reverse assistant ಮತ್ತು hill hold control ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲೂ front-wheel ABS, cruise control ಮತ್ತು reverse assistant ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು offset rear monoshock ವಿನ್ಯಾಸವು ಉತ್ತಮ stability ಹಾಗೂ handling ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. TVS ಪ್ರಕಾರ Xleton platform ಅನ್ನ performance ಮತ್ತು durability ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
TVS X ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರಸ್ತುತ TVS ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ₹2,66,141 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ charger, GST ಮತ್ತು introductory discount benefit ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. FAME ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೂಡ TVS ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. Value-add software ಬೆಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೋಂದಣಿ, ವಿಮೆ, ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಂತಿಮ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
TVS X ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ commuter scooterಗಿಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, performance-oriented electric scooter ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, connected technology ಮತ್ತು sporty ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ₹2.66 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ EV ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ, charging ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ownership cost ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 140km IDC ರೇಂಜ್, 105kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್, 4.43kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, 11kW peak power, 10.2-inch TFT display ಮತ್ತು advanced connected technologyಗಳೊಂದಿಗೆ TVS X ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ₹2,66,141ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, premium features ಮತ್ತು performanceಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.