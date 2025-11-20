ಈಗ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು

New Aadhaar App: ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ)ವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯುಐಡಿಎಐ ನ ಈ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೆಬಿನರ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಐಡಿಯಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಡವೆಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UIDAI Aadhaar: ಈಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ
ಬುಧವಾರ(ನ.19) ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೆಬಿನರ್ ನಲ್ಲಿ 250 ಘಟಕಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಗಿದ್ದರು. ಆಧಾರ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್'ಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುಐಡಿಎಐ ಸಿಇಒ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಆಧಾರ್ ಹೊಸ ಆಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅನುಕೂಲಕರ, ಸುರಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುವಿನ ಅಪಾಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.