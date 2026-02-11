English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಫೆಬ್ರವರಿ 13ಕ್ಕೆ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5G ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಎಂದು ಟೆಕ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 11, 2026, 05:37 PM IST
ಫೆಬ್ರವರಿ 13ಕ್ಕೆ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

Techno Pova Curve 2 Smartphone: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 10,000mAh ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2, 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ತೆಳುವಾದ ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫೋನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5G ಅಂತಹ ಸಾಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಫೋನ್ ಎಂದು ಟೆಕ್ನೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಕೇವಲ 195 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಮತ್ತು 7.42 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ದಿನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕದ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ transparent accent ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹17,000 ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ

ಈ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗಾತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 6.78 ಇಂಚುಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಬಾಗಿದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅದರ ದಪ್ಪವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 SoCನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌

ಈ ಫೋನ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌, ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

