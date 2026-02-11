Techno Pova Curve 2 Smartphone: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 10,000mAh ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2, 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ತೆಳುವಾದ ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫೋನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5G ಅಂತಹ ಸಾಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಫೋನ್ ಎಂದು ಟೆಕ್ನೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಕೇವಲ 195 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಮತ್ತು 7.42 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ದಿನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕದ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ transparent accent ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಈ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗಾತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 6.78 ಇಂಚುಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಬಾಗಿದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅದರ ದಪ್ಪವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 SoCನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಈ ಫೋನ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
