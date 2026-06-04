Uniboom Optima Series Smart LED TV: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. Uniboom ಕಂಪನಿಯ Optima Series 80 ಸೆಂ.ಮೀ (32 ಇಂಚು) HD Smart LED TV ಇದೀಗ 64 ಶೇಕಡಾ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹8,995ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ (MRP) ₹24,990 ಆಗಿದ್ದು, ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Uniboom Optima Series ಟಿವಿ Android TV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅವಕಾಶ. ಜೊತೆಗೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಮನರಂಜನಾ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 30W Sonic Boom ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ಬಾರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಟಿವಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ನ್ನೇ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ Uniboom Optima Series 32 ಇಂಚಿನ HD Smart LED TV ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, Uniboom Optima Series ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಹಾಗೂ OTT ಮನರಂಜನೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 32 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ.
Android TV ಆಧಾರಿತ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಮತೋಲನವೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. Uniboom Optima Series ಟಿವಿ ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಟಿವಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಟಿವಿ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.