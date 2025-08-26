English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ UPI 3.0 :ಫೋನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಟಿವಿ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೂಲಕವೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು

UPI ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳು UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 26, 2025, 09:31 PM IST
  • UPI 3.0 ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ?
  • UPI 3.0 ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?
  • ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಆಗುವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ
camera icon5
GURU GOCHARA
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಆಗುವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 782,000,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್...!
camera icon5
Kriti Sanon
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 782,000,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್...!
ಎಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ! ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಯಸ್ಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ದೇಹದ ಈ &#039;ಅಂಗ&#039;ವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
camera icon5
Tribe
ಎಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ! ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಯಸ್ಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ದೇಹದ ಈ 'ಅಂಗ'ವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮೊಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ !
camera icon9
Curd with Jaggery
ಮೊಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ !
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ UPI 3.0 :ಫೋನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಟಿವಿ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೂಲಕವೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು

ನೀವು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ UPI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ   ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.  ಹೌದು UPI ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್  ಆಗಲಿದ್ದು  UPI 3.0 ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, UPI ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ NPCI ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 

UPI 3.0: ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು? :
NPCI ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ UPI ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಈಗ  ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾರಿನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕವೂ  UPI ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಅದೇ ನೀರಸ ಶುಭಾಶಯ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಕರ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ !ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ

UPI 3.0 ಹಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

UPI 3.0 ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು? 
- NPCI ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ UPI 3.0 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ  ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೊಂದಿಗೆ , UPI ಅನ್ನು ಈಗ IoT ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು IoT ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 
- ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಟಿವಿ, ಕಾರು ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸೇರಿವೆ.
- ಇದರರ್ಥ UPI 3.0 ಬಂದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
- ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

UPI ಆಟೋಪೇ ಮತ್ತು UPI ಸರ್ಕಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಲಭ್ಯ : 
UPI 3.0 ನೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು UPI ಆಟೋ ಪೇ ಮತ್ತು UPI ಸರ್ಕಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳು  ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಕಾರು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ UPI ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ₹12,000ಕ್ಕೆ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 13 Pro 5G ಖರೀದಿಸಿ

UPI 3.0 ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ?
UPI 3.0 ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ UPI 3.0 ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

UPI 3.0: ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು  : 
- ಈ ನವೀಕರಣವು UPI ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ  .
- ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನವು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. 
- ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಾವತಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್: ಐಒಟಿ ಎಂದರೇನು?
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (IoT) ಎಂದರೆ ಸಂವೇದಕಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನಗಳು. ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂವಹನ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಇತರ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳ ಸಹಯೋಗದ ಜಾಲವಾಗಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

UPI 3.0UPIUPI 3.0IoTInternet of Things

Trending News