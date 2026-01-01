ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಿಸೈಲ್‌ ಯಾವುದು, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಬಲಶಾಲಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಿಸೈಲ್, ಗನ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಂತಹದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಿಸೈಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?.
ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧವು ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿ, ಮಾರಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದುಬಾರಿ ಆಯುಧಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈಗ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕೇವಲ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯುಧಗಳಿವೆ ಅದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಎಂದರೆ..
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವೆಪನ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಲಾಕ್ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 6.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಸ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 545,81,37,300 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಲುವಿನ ಕಿಚ್ಚು.. ದೇವದತ್, ಮಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ, ಮುಂದುವರೆದ ವಿಜಯದ ರಣಕಹಳೆ!
ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳಿಂದ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪರಮಾಣು ತಡೆ ನೀತಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಸ್ಟಾರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್.. VHTನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ?