ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಾಢ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಈ ವಸ್ತು ! ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತಾಗುವುದು

ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಲರ್ ಅನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದರೆ ಕಾಲರ್ ಸವೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಾಗ  ಶರ್ಟ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲರ್ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 9, 2025, 01:25 PM IST
  • ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
  • ಕಾಲರ್ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸರಳ ವಿಧಾನ
  • ಗಾಢ ಕಲೆ ಕೂಡಾ ಮಾಯವಾಗುವುದು

ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಾಢ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಈ ವಸ್ತು ! ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತಾಗುವುದು

ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ  ಕುಳಿತಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.  ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಜ್ಜುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಶರ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅನಿಸಿದರೂ ಕಾಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲರ್ ಸವೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ   ಶರ್ಟ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲರ್ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. 
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪೇಸ್ಟ್ : 
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ.  ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2-3 ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶರ್ಟ್‌ನ ಕಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆವರು ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು. ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರು :
ಬೆವರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ವಿನೆಗರ್. ಒಂದು ಚಮಚ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಚಮಚ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಂದ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು.  ವಿನೆಗರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ,ಬಟ್ಟೆಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು : 
ನಿಂಬೆ  ನ್ಯಾಚ್ಯುರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶರ್ಟ್‌ನ ಕಾಲರ್‌ಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.  ಇದು ಕೂಡಾ ಮೊಂಡುತನದ ಬೆವರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್  : 
ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಳಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.  ಒಂದು ಭಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್  ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಲೆಯಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ, 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ  ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು.  

