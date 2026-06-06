Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /iPhoneನಲ್ಲಿ I ಅಕ್ಷರದ ಹೊಸ ಅರ್ಥವೇನು.. ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ..

iPhoneನಲ್ಲಿ "I" ಅಕ್ಷರದ ಹೊಸ ಅರ್ಥವೇನು.. ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ..

ಸುದ್ದಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.  

Written ByBhimappa
Published: Jun 06, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:31 PM IST
iPhoneನಲ್ಲಿ "I" ಅಕ್ಷರದ ಹೊಸ ಅರ್ಥವೇನು.. ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ..

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಯುಎಸ್..!
Iran US War11 min ago
2
Airtel OTT offer17 min ago
3
how to avoid cooker leakage20 min ago
4
Shreyas Iyer31 min ago
5
karnataka news live updates today46 min ago