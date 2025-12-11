Vivo P4X 5G Discount Offer Price: ನೀವು Vivoದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದುವೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ Vivo T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಹಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವಿವೋ T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6.72-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1050 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2MP ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 44W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ FuntouchOS 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5G ಸಂಪರ್ಕ, ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 17,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಶೇ.11ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೇವಲ 15,999 ರೂ.ಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸಿದರೆ 2,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸುವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 13 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಈ ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಳೆದರೆ, ಕೇವಲ 2,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.