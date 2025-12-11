English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ 2,999 ರೂ.ಗೆ Vivo P4X ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Vivo T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಲಾಭ ಪಡದರೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 11, 2025, 05:50 PM IST
  • ವಿವೋ T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌
  • ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ‌
  • ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ FuntouchOS 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಇದೆ

Vivo P4X 5G Discount Offer Price: ನೀವು Vivoದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದುವೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಏಕೆಂದರೆ Vivo T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಹಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ವಿವೋ T4x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6.72-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು 1050 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2MP ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 44W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.   

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ FuntouchOS 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5G ಸಂಪರ್ಕ, ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ..

ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 17,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಶೇ.11ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೇವಲ 15,999 ರೂ.ಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸಿದರೆ 2,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

ಅಲ್ಲದೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸುವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 13 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಈ ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಳೆದರೆ, ಕೇವಲ 2,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

