Vivo S2 5G Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ Vivo S2 5G ಇದೀಗ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 50MP Sony ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7050mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, 44W FlashCharge ಮತ್ತು 3D Curved AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ Vivo S2 5G ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹66,999 ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ₹39,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ MRPಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
7050mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್
Vivo S2 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 7050mAh BlueVolt ಬ್ಯಾಟರಿ. ದಿನವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗೇಮಿಂಗ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 44W FlashCharge ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Multi-Scenario Bypass Charging ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫೀಚರ್ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
50MP Sony ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ Vivo S2 5Gಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP Sony IMX852 ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. Sony ಸೆನ್ಸರ್ನಿಂದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಇಮೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 84-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಫೀಚರ್ ಆಗಬಹುದು.
6.83 ಇಂಚಿನ 3D Curved AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Vivo S2 5Gಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 6.83 ಇಂಚಿನ 1.5K 3D Curved AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 3000 nits local peak brightness ಮತ್ತು 449 PPI ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. AMOLED ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ 6.83 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
MediaTek Dimensity 7360-Turbo ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ Vivo S2 5Gಯಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 7360-Turbo ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 4nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ CPU ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ 956,029 ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ ನೈಜ ಬಳಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
8GB RAM, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ 8GB RAM ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರೀ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್
Vivo S2 5Gಗೆ Iconic Camera Module ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Silk White, Sapphire Blue ಮತ್ತು Regal Bronze ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3D Curved AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಫೋನ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುವಂತಿದೆ. Silk White ಬಣ್ಣದ ಮಾದರಿ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗಂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು.
₹39,999 ಬೆಲೆಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ Vivo S2 5Gಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಲೆ ₹39,999. MRP ₹66,999 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 40% ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ No Cost EMI ಮತ್ತು Additional Exchange Offers ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಖರೀದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇ?
ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದರೆ, 7050mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP Sony ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 120Hz 3D Curved AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು Dimensity 7360-Turbo ಪ್ರೊಸೆಸರ್ Vivo S2 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ₹39,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Vivo S2 5G ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
* ಬೆಲೆ: ₹39,999
* RAM: 8GB
* ಸ್ಟೋರೇಜ್: 128GB
* ಪ್ರೊಸೆಸರ್: MediaTek Dimensity 7360-Turbo 4nm
* ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP Sony IMX852 + 2MP
* ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 32MP
* ಬ್ಯಾಟರಿ: 7050mAh
* ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: 44W FlashCharge
* ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.83-inch 1.5K 3D Curved AMOLED
* ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್: 120Hz
* ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್: 3000 nits local peak
* ವಿಡಿಯೋ: ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 4K ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್
* AnTuTu ಸ್ಕೋರ್: 956,029