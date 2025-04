Vivo T4 5G launched: ವಿವೋ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವೋ T4Xನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 90W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಬಾಗಿದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ 7300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವೋ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Vivo T4 5G ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.

ವಿವೋ T4 5G ಬೆಲೆ

ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 21,999 ರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 23,999 ಮತ್ತು 25,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಗ್ರೇ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಸೇಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 2,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

When you got the Snapdragon 7s Gen 3 Processor, multitasking gets done with your eyes closed. The new vivo T4 launches on 22nd April!

Know More - https://t.co/O732aX9Fec#vivoT4 #GetSetTurbo #TurboLife #ComingSoon pic.twitter.com/7eC8PTMg7E

— vivo India (@Vivo_India) April 19, 2025