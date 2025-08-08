Vivo T4 Lite 5G Smartphone: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವೋದ 5G ಫೋನ್ 10,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಫೋನ್ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 4,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿವೋ T4 ಲೈಟ್ 5G ಆಫರ್ಗಳು
ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 9,999 ರೂ., 10,999 ರೂ. ಮತ್ತು 12,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 4,000 ರೂ.ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ವಿವೋ T4 ಲೈಟ್ 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಫೋನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಟರ್ಡ್ರಾಪ್ ನಾಚ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6.74-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 1,000 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 44W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ಗೆ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಿಂಚನದಿಂದ ಫೋನ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ FuntouchOSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 2MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
