6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Vivo T4 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಬರೋಬ್ಬರಿ 6000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯ

ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌, 1500 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಇತ್ಯಾದಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 30, 2025, 12:09 PM IST
  • 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ Vivo T4 Pro ಇಂದಿನಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ
  • ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌, 1500 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಹೊಂದಿದೆ

6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ Vivo T4 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಬರೋಬ್ಬರಿ 6000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯ

Vivo T4 Pro Smartphone: ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 12GB RAM ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸರಣಿಯ ಹಲವು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೋ T4, ವಿವೋ T4 ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ವಿವೋ T4X ಸೇರಿವೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ 5G ಮೇಲೆ ಆಫರ್

ಫೋನ್ 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 29,999 ರೂ. ಮತ್ತು 31,999 ರೂ. ಇದೆ. ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ ತಕ್ಷಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 3,000 ರೂ.ಗಳ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿವೋದ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್‌ ನೈಟ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಜ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಲೋನ್ ಆಪ್ ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ

ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌, 1500 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಇತ್ಯಾದಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ನೀವು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ವಿವೋ T4 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.77 ಇಂಚು, 120Hz, AMOLED
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್4
ಬ್ಯಾಟರಿ 6500mAh, 90W
ಸ್ಟೋರೇಜ್ 12GB RAM, 256GB
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP + 50MP, 32MP
OS ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15, ಫನ್‌ಟಚ್

ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 90W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, IP68, IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಫಂಟೌಚ್‌OS ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನೇಕ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ : ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ 11,250 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ! ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅನುಮೋದನೆ

