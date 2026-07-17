Vivo T4R 5G Price and Specifications: ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವೋ (Vivo) ತನ್ನ ಹೊಸ Vivo T4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ MediaTek Dimensity 7400 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5700mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 6.77 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ₹26,999 ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹25,970 ಇದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ
Vivo T4R 5G 'Twilight Blue' ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ (Grip) ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫಿನಿಶ್ನಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಯುವಜನರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
6.77 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.77 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ OTT ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
MediaTek Dimensity 7400 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್
Vivo T4R 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ MediaTek Dimensity 7400 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್. 2.6GHz ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ಬಹುಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (Multitasking) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 5G ಸಂಪರ್ಕದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ವೇಗವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಉತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿಯ ಅನುಭವವನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಡೆಯಬಹುದು.
8GB RAM, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರು, ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ Vivo T4R 5G ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ Optical Image Stabilization (OIS) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2MP ಸಹಾಯಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೆಲ್ಫಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
5700mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
Vivo T4R 5Gಯ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ 5700mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲಸ, ಮನರಂಜನೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
₹25,000 ರಿಂದ ₹30,000 ನಡುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ Vivo T4R 5G ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬೇಕೆಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* 6.77 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
* MediaTek Dimensity 7400 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್
* 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
* 50MP OIS ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ + 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
* 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
* 5700mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
* Android ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
* Twilight Blue ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಣ್ಣ
* ಬೆಲೆ: ₹25,970 (MRP ₹26,999)
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Vivo T4R 5G ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ Dimensity 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ₹25,970 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ (Value for Money) ನೀಡುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.