/Vivo T5e: ಕೇವಲ ₹13,999ಕ್ಕೆ 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 90Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ; ಫೀಚರ್ಸ್‌ ನೋಡಿ!

Vivo T5e launched in India: ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ Vivo T5e ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. Vivo ಕಂಪನಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹13,999 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ Aero Blue ಮತ್ತು Shadow Grey ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
Vivo T5eಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, 90Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, OriginOS 6.0 ಮತ್ತು IP64 ರೇಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಾಧನವನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹13,999ಕ್ಕೆ Vivo T5e
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Vivo T5e ಬೆಲೆ ₹13,999 ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4GB RAM ಜೊತೆಗೆ 64GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೈಕ್ರೋSD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು 2TBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು Vivo ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Vivo ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸ್ಟೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
6.74 ಇಂಚಿನ 90Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Vivo T5eಯಲ್ಲಿ 6.74 ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 1600×720 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 570 ನಿಟ್ಸ್ HBM ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. 6.74 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು.
Unisoc T7225 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ Vivo T5eಯಲ್ಲಿ Unisoc T7225 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 12nm ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, 1.8GHzವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿದೆ. 4GB LPDDR4X RAM ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಕರೆ, ಮೆಸೇಜಿಂಗ್, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ RAM ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಬಳಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
Vivo T5eಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. Vivo ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 15W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. Vivo ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Vivo T5e ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಾಗಿ 5MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ Photo, Portrait, Night Mode, Video, Panorama, Documents ಮತ್ತು Time-lapse ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೋಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲೂ Portrait, Night Mode, Photo ಮತ್ತು Video ಮೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸ
Vivo T5eಗೆ IP64 ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಶಾಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. Wet-hand ಮತ್ತು greasy-hand touch support ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ನ ತೂಕ ಸುಮಾರು 199 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದ್ದು, 8.19 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
OriginOS 6.0 ಮತ್ತು Android 16
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Vivo T5e OriginOS 6.0 ಆಧಾರಿತ Android 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ Vivo ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು Nano SIM ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋSD ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. USB Type-C ಪೋರ್ಟ್, Bluetooth ಮತ್ತು Wi-Fi ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ₹13,999 ಬೆಲೆಯ Vivo T5e ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ 90Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 6.74 ಇಂಚಿನ 90Hz ಸ್ಕ್ರೀನ್, IP64 ರೇಟಿಂಗ್, OriginOS 6.0 ಮತ್ತು 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.