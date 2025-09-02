English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿವೋದ ಜಲನಿರೋಧಕ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 9000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್:‌ ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

Vivo V50 5G ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ Vivo ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 9000 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 2, 2025, 11:59 AM IST
  • ವಿವೋ V50 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಈ ವಿವೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6000mAhನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

ವಿವೋದ ಜಲನಿರೋಧಕ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 9000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್:‌ ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

Vivo V50 5G Smartphone:

 ವಿವೋ V50 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವೋದ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 9,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಫೋನ್ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 6000mAhನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿ, 256GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಂತಹ ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿವೋ V50 ಮೇಲಿನ ಆಫರ್‌ಗಳು

ವಿವೋ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 34,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 8GB RAM ಜೊತೆಗೆ 256GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 8GB RAM + 128GB ಫೋನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 28,000 ರೂ.ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 3,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 25,200 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಈ ಫೋನ್ 20,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ..!

ವಿವೋ V50 ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಫೋನ್ 6.77 ಇಂಚಿನ ಬಾಗಿದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು FHD+ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ HD ಪ್ಲಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ನೀರು ಅಥವಾ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8GB RAM ಜೊತೆಗೆ 256GBವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೊ ಎಸ್‌ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಫೋನ್‌ನ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು 90W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿEPFO News: ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ

ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

