English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ Vivo V60 ಬಿಡುಗಡೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

Vivo V60 launched: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವೋ ವಿ60 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು AI ವರ್ಧನೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿವೋ V60 ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 12, 2025, 05:50 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ವಿವೋ ವಿ60
  • ಜೈಸ್-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿದೆ ದೀರ್ಘಬಾಳಿಕೆಯ 6500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ

Trending Photos

ಈತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon13
Who is Rajiv Mulchandani
ಈತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
camera icon5
Sun Transit In Leo
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಮಹಾ ಯೋಗಗಳು: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!
camera icon7
Gajakesari Yoga
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಮಹಾ ಯೋಗಗಳು: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!
ಸ್ವ ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
SURYA GOCHAR
ಸ್ವ ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು
50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ Vivo V60 ಬಿಡುಗಡೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

Vivo V60 launched: ವಿವೋ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿವೋ ವಿ60 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವೋ ವಿ50 ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನವೀಕರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 

ವಿವೋ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿವೋ ವಿ60ಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ 6.77-ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಡ್-ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಮತ್ತು 5,000 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ವಿವೋ ವಿ60 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹುಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, V60 ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ 4nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವೋ ವಿ60 ಸಾಧನವು 16GB LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 512GB UFS 2.2 ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವೋ ವಿ60 ವೇಗದ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಫೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸುವ 7 ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು 

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಫನ್‌ಟಚ್ ಓಎಸ್ 15 ನಿಂದ ರನ್ ಆಗುವ ವಿವೋ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ವಿವೋ ವಿ60 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: 
ವಿವೋ ವಿ60 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು  ಜೈಸ್-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂವೇದಕವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಸೋನಿ IMX766 ಆಗಿದ್ದು, 50MP ಸೋನಿ IMX882 ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಸೆಲ್ಫಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೆಟಪ್‌ಗಳು 4K ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. 

ದೀರ್ಘಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ: 
V60 ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಬೃಹತ್ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಡೌನ್‌ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಅನ್‌ಲಾಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  ಸಾಧನವು IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Free WiFi ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ! ಹುಷಾರ್

ವಿವೋ ವಿ60 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಎಐ ಸಂಯೋಜನೆ: 
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಎಐ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್, ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಐ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಎಐ-ಚಾಲಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.  

ವಿವೋ ವಿ60: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ : 
V60 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹36,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 8GB + 256GB ಆಯ್ಕೆಯ ಬೆಲೆ ₹38,999, ಆದರೆ 12GB + 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹40,999. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆವೃತ್ತಿ ₹45,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ  ವಿವೋದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೋ ವಿ60 ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

vivo v60vivo v60 priceSmartphone6500 mAh battery Smartphone

Trending News