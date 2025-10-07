English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ Vivoನ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಸೋರಿಕೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Vivo V60e ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Vivoನ ಈ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ 17ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್‌ನ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 7, 2025, 08:32 AM IST
  • Vivo V60e 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಇದು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & 90W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ Vivoನ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಸೋರಿಕೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Vivo V60e 5G Smartphone: Vivo V60e 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 90W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP68/IP69 ನೀರು, ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು iPhone 16/iPhone 17ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ Vivo ಫೋನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಐಫೋನ್ 16 ತರಹದ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವೋ V60ನ ಟೋನ್-ಡೌನ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಿವೋ V60ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ವಿವೋ V60e ಎಲೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ನೋಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

  • 8GB RAM + 128GB: ರೂ. 28,999
  • 8GB RAM + 256GB: ರೂ. 30,999
  • 12GB RAM + 256GB: ರೂ. 31,999

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ..! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು (ನಿರೀಕ್ಷಿತ)?

ವಿವೋ V60e 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB, ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹28,999 ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹30,999 ಮತ್ತು ₹31,999 ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ವಿವೋ ಈ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ (ಸಾಧ್ಯತೆ)

ವಿವೋ V60eನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು 200MP ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು OIS (ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 30x ಸೂಪರ್ ಜೂಮ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ, ಇದು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಔರಾ ಲೈಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ವಿವೋ V60e ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (ನಿರೀಕ್ಷಿತ)
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.7 ಇಂಚುಗಳು, AMOLED, 120Hz
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300
ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ 12 GB + 256 GB
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 200MP + 8MP, 50MP
ಬ್ಯಾಟರಿ 6,500mAh, 90W
ಓಎಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 (ಫಂಟಚ್ ಓಎಸ್ 15)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 13,800 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!

ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 90W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ FuntouchOS 15 ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೋನ್ IP68/IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಬಾಗಿದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಬೆಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 5G ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

