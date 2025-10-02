English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

200 MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿವೋದ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಫೋನ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 2, 2025, 10:42 PM IST
  • ವಿವೋ V60E ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಅದ್ಭುತ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ವಿವೋ V60E ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ
  • V60e ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಫನ್‌ಟಚ್ OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

200 MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿವೋದ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ

Vivo V60e Smartphone: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವೋ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಶೈಲಿಯ ಸಾಧನವಾದ ವಿವೋ V60E ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ X300 ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ V60Eಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿವೋ ಈಗಾಗಲೇ ಫೋನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ವಿವೋ V60Eಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ 200MP ಪ್ರೈಮರಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವಾದ ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನಂದಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನಸಿನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ RBIನಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೀ...ಫ್ರೀ...

ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿ & ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಫೋನ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬಾಗಿದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 90W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: V60e ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಫನ್‌ಟಚ್ OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ OS ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಜೆಮಿನಿ AI, AI ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು AI ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್‌ನಂತಹ ಹಲವಾರು AI-ಆಧಾರಿತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ: ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವೋ V60e ಕಂಪನಿಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ವಾಡ್-ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿವೆ, ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Vivo V60e SmartphoneVivo V60eVivo V60e launch dateVivo V60e priceVivo V60e photos

