  • Kannada News
  • Technology
  • 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನ Vivo X200T ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನ Vivo X200T ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Vivo X200T 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. Vivoನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ Pre-order ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 27, 2026, 03:03 PM IST
  • ವಿವೋ X200T ಶಕ್ತಿಯುತ 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9400+ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನ Vivo X200T ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Vivo X200T 5G smartphone: Vivo X200 ಸರಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ Vivo ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿರುವ  Vivo X200T  ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಂತೆ ಇದು Zeiss ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ವಿವೋ X200T ಬೆಲೆ

ವಿವೋ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ₹59,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹69,999 ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಫೋನ್‌ನ ಮುಂಗಡ-ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಗಡ-ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ₹5,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌!

* 12GB RAM + 256GB –  59,999 ರೂ.
* 12GB RAM + 512GB –  69,999 ರೂ.

ವಿವೋ X200T ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿವೋದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5000 ನಿಟ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವೋ X200T ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9400+ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಇದೆ.  

ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 6200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 90W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ OS6ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ನೀರು-ನಿರೋಧಕ & ಧೂಳು-ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದ ₹12,000ಗೆ ಸಮ! ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿನೇ..

* ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ - 6.67 ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED
* ಪ್ರೊಸೆಸರ್ - ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9400+
* ಸ್ಟೋರೇಜ್ - 12GB RAM, 512GB
* ಬ್ಯಾಟರಿ - 6200mAh, 90W, 40W
* ಕ್ಯಾಮೆರಾ - 50MP + 50MP + 50MP, 32MP
* ಓಎಸ್- ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16, ಒರಿಜಿನ್ OS 6

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

