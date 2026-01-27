Vivo X200T 5G smartphone: Vivo X200 ಸರಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ Vivo ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ Vivo X200T ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಂತೆ ಇದು Zeiss ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವಿವೋ X200T ಬೆಲೆ
ವಿವೋ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ₹59,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹69,999 ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಫೋನ್ನ ಮುಂಗಡ-ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಗಡ-ಬುಕಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹5,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
* 12GB RAM + 256GB – 59,999 ರೂ.
* 12GB RAM + 512GB – 69,999 ರೂ.
ವಿವೋ X200T ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ವಿವೋದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 6.67-ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5000 ನಿಟ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವೋ X200T ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9400+ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 6200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 90W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ OS6ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ನೀರು-ನಿರೋಧಕ & ಧೂಳು-ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.
* ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ - 6.67 ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED
* ಪ್ರೊಸೆಸರ್ - ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9400+
* ಸ್ಟೋರೇಜ್ - 12GB RAM, 512GB
* ಬ್ಯಾಟರಿ - 6200mAh, 90W, 40W
* ಕ್ಯಾಮೆರಾ - 50MP + 50MP + 50MP, 32MP
* ಓಎಸ್- ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16, ಒರಿಜಿನ್ OS 6