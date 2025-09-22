Vivo X300 SmartPhone:
ವಿವೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಐಫೋನ್ 17ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುವಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ X200 ಸರಣಿಯ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವೋ X300 ಮತ್ತು X300 ಪ್ರೊ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ
ವಿವೋ X300 ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ವಿವೋ ಫೋನ್ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವೋ X200 ಸರಣಿಯನ್ನ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಫೋನ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುವಾಂಗ್ ಟಾವೊ, ಚೀನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ವೀಬೊದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹17,000ಕ್ಕೆ 65 ಇಂಚಿನ ಕೊಡಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿರಿ...
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಈ ಎರಡೂ ವಿವೋ ಫೋನ್ಗಳು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ವಿವೋ X300 ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೊ ಮಾದರಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ LED ಲೈಟ್ ಇದೆ.
ಎರಡೂ Vivo X300 ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪವರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ಗಳು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸರಣಿಯು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳು 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು 23mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ HPB ಸೆನ್ಸಾರ್ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ, ಕಡೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 60,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಕಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಸೆನ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸಹ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.