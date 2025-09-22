English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐಫೋನ್ 17ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡಲು ಬಂದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ Vivo X300 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌

ವಿವೋ X300 ಮತ್ತು ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿವೋ ಫೋನ್‌ಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ 200 MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಐಫೋನ್ 17ರಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 22, 2025, 01:21 PM IST
  • ವಿವೋ X300 ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ
  • ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ

ಐಫೋನ್ 17ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡಲು ಬಂದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ Vivo X300 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌

Vivo X300 SmartPhone:

 ವಿವೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಐಫೋನ್ 17ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುವಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ X200 ಸರಣಿಯ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವೋ X300 ಮತ್ತು X300 ಪ್ರೊ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ 

ವಿವೋ X300 ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ವಿವೋ ಫೋನ್‌ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವೋ X200 ಸರಣಿಯನ್ನ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಫೋನ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುವಾಂಗ್ ಟಾವೊ, ಚೀನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ವೀಬೊದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹17,000ಕ್ಕೆ 65 ಇಂಚಿನ ಕೊಡಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿರಿ...

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 

ಈ ಎರಡೂ ವಿವೋ ಫೋನ್‌ಗಳು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ವಿವೋ X300 ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೊ ಮಾದರಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಕಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ LED ಲೈಟ್ ಇದೆ.

ಎರಡೂ Vivo X300 ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪವರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್‌ಗಳು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸರಣಿಯು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು 23mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ HPB ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ, ಕಡೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 60,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? 

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ಕಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಸೆನ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸಹ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Vivo X300 SmartPhoneVivo X300Vivo X300 proVivo X300 seriesVivo X300 launch

