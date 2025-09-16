English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vivo Y31, Y31 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ: 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Vivo Y31 ಮತ್ತು Vivo Y31 Pro 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. Vivoನ ಈ ಎರಡೂ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಜಲನಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 16, 2025, 08:58 AM IST
  • ವಿವೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಅಗ್ಗದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • ವಿವೋ Y ಸರಣಿಯಡಿ ವಿವೋ Y31 ಮತ್ತು ವಿವೋ Y31 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಪ್ರೊ ಮಾದರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 50MP ಮುಖ್ಯ & 2MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

Vivo Y31, Y31 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ: 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Vivo Y31, Y31 Pro 5G Smartphone: ವಿವೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಗದ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವೋ Y ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಫೋನ್‌ಗಳಾದ ವಿವೋ Y31 ಮತ್ತು ವಿವೋ Y31 ಪ್ರೊವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ 20,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವೋ Y31 ಮತ್ತು Y31 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ

ವಿವೋ Y31 4GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 14,999 ರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 16,499 ರೂ ಇದೆ. Y31 ಪ್ರೊ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು 8GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 18,999 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 20,999 ರೂ. ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಾಳ: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ!

ವಿವೋದ ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 1,500 ರೂ.ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿವೋದ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 12,499 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. Y31ಅನ್ನ ರೋಸ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, Y31 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಮೋಚಾ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೀಮಿ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ವಿವೋ Y31 (4GB RAM + 128GB) –  14,999 ರೂ.
  • ವಿವೋ Y31 (6GB RAM + 128GB) –  16,499 ರೂ.
  • ವಿವೋ Y31 ಪ್ರೊ (8GB RAM + 128GB) –  18,999 ರೂ.
  • ವಿವೋ Y31 ಪ್ರೊ (8GB RAM + 256GB) –  20,999 ರೂ.

ವಿವೋ Y31 ಸರಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Vivo Y31 6.68-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು 6.72-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Y31 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 1,000 nitsವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 1,050 nits ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು

Vivo Y31 ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 6GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು MediaTek Dimensity 7300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು Android 15 ಆಧಾರಿತ FuntouchOSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

  ವಿವೋ Y31 ವಿವೋ Y31 ಪ್ರೊ
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.68 ಇಂಚು, 120Hz 6.72 ಇಂಚು, 120Hz
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 2 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
ಸ್ಟೋರೇಜ್ 6 GB, 128 GB 8 GB, 256 GB
ಬ್ಯಾಟರಿ 6500mAh, 44W 6500mAh, 44W
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP + 0.08MP, 8MP 50MP + 2MP, 8MP
OS ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15, ಫಂಟೌಚ್ OS ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15, ಫಂಟೌಚ್ OS

ಈ ಎರಡೂ ವಿವೋ ಫೋನ್‌ಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 44W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು IP68 & IP69 ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 0.08MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 2MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

