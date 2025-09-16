Vivo Y31, Y31 Pro 5G Smartphone: ವಿವೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಗದ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವೋ Y ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳಾದ ವಿವೋ Y31 ಮತ್ತು ವಿವೋ Y31 ಪ್ರೊವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ 20,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿವೋ Y31 ಮತ್ತು Y31 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ
ವಿವೋ Y31 4GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 6GB RAM + 128GB ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 14,999 ರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 16,499 ರೂ ಇದೆ. Y31 ಪ್ರೊ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು 8GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 18,999 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 20,999 ರೂ. ಇದೆ.
ವಿವೋದ ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 1,500 ರೂ.ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿವೋದ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 12,499 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. Y31ಅನ್ನ ರೋಸ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, Y31 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಮೋಚಾ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೀಮಿ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವಿವೋ Y31 (4GB RAM + 128GB) – 14,999 ರೂ.
- ವಿವೋ Y31 (6GB RAM + 128GB) – 16,499 ರೂ.
- ವಿವೋ Y31 ಪ್ರೊ (8GB RAM + 128GB) – 18,999 ರೂ.
- ವಿವೋ Y31 ಪ್ರೊ (8GB RAM + 256GB) – 20,999 ರೂ.
ವಿವೋ Y31 ಸರಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
Vivo Y31 6.68-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು 6.72-ಇಂಚಿನ FHD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. Y31 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 1,000 nitsವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 1,050 nits ಆಗಿದೆ.
Vivo Y31 ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 6GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 128GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು MediaTek Dimensity 7300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು Android 15 ಆಧಾರಿತ FuntouchOSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
|ವಿವೋ Y31
|ವಿವೋ Y31 ಪ್ರೊ
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.68 ಇಂಚು, 120Hz
|6.72 ಇಂಚು, 120Hz
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 2
|64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|6 GB, 128 GB
|8 GB, 256 GB
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|6500mAh, 44W
|6500mAh, 44W
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP + 0.08MP, 8MP
|50MP + 2MP, 8MP
|OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15, ಫಂಟೌಚ್ OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15, ಫಂಟೌಚ್ OS
ಈ ಎರಡೂ ವಿವೋ ಫೋನ್ಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 44W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು IP68 & IP69 ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 0.08MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು 50MP ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು 2MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.