English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12GB RAMನ Vivo Y500 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12GB RAMನ Vivo Y500 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

Vivo Y500 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ Vivo ಫೋನ್ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ Vivo Y400 Proಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 11, 2025, 04:56 PM IST
  • ವಿವೋದಿಂದ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ & 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ 1.5K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪೋನ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಉಳುಮೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್..‌
camera icon5
do you know
ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಉಳುಮೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್..‌
ಚಿನ್ನದ ಶುಧ್ದತೆಯನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರಿತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon8
Gold Purity
ಚಿನ್ನದ ಶುಧ್ದತೆಯನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರಿತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು : ಈ ಎರಡು ದಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಗ್ರಿ
camera icon7
D Mart
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು : ಈ ಎರಡು ದಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಗ್ರಿ
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ! ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೃಢ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್!
camera icon6
Delhi blast
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ! ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೃಢ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್!
7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12GB RAMನ Vivo Y500 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

Vivo Y500 Pro Smartphone: ವಿವೋ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ವೈ ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಿಂಗ್-ವಿನ್ಯಾಸದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿವೋ ವೈ 400 ಪ್ರೊಗಿಂತ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವೋ ವೈ 500 ಪ್ರೊವನ್ನ ಇದೀಗ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ... 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿವೋ ವೈ500 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ

ವಿವೋ ಫೋನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ CNY 1799 ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 22,000 ರೂ. ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ  8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಇತರ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ CNY 1999 (ಸರಿಸುಮಾರು 25,000 ರೂ.), CNY 2299 (ಸರಿಸುಮಾರು 28,000 ರೂ.) ಮತ್ತು CNY 2599 (ಸರಿಸುಮಾರು 32,000 ರೂ.). ಇದನ್ನ ಆಶ್ಪಿಯಸ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ..!

ವಿವೋ ವೈ500 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ 1.5K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 1600 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 12GB RAM ಮತ್ತು 512GBವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 90W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ.

Vivo Y500 Pro ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 200MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ 2MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ Vivo ಫೋನ್ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ತಪಿದ್ರೆ 1000 ರೂ. ದಂಡ! ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Vivo Y500 Pro SmartphoneVivo Y500 ProVivo Y500 Pro launchVivo Y500 Pro specsVivo Y500 Pro features

Trending News