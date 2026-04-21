Vivo Y600 Pro Smartphone: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೈತ್ಯ ವಿವೋ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ, ಹಾನರ್, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ತರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗ ವಿವೋ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ Y-ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಿವೋ Y600 ಪ್ರೊ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೀಬೊದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಫೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಫಿನಿಶ್ನಿಂದ ಯುವಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ಗಳು ಬದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಬೃಹತ್ 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ೩ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಈ ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯ Y500 Pro ಬೆಲೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ, Y600 Pro ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು 2026ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
