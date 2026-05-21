ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ಫೋನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP Sony LYT-600 ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರಲಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಾಗಿ 16MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Vivo Y600 Turbo: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ Vivo ತನ್ನ ಹೊಸ Y-ಸಿರೀಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Vivo Y600 Turbo ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಮೇ 25ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 9020mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಭಾರೀ ಬ್ಯಾಟರಿ, 165Hz OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ MediaTek ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Vivo Y600 Turboನಲ್ಲಿ 6.83 ಇಂಚಿನ 1.5K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. Vivo ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ Y-ಸಿರೀಸ್ ಫೋನ್ ಇದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 8500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. Android 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Vivo Y600 Turboಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 9020mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. 90W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇರಲಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೇಕಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು Vivo ಈ ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ಫೋನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP Sony LYT-600 ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರಲಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಾಗಿ 16MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,299 ಯುವಾನ್ (ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹27,000) ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರೀ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ Vivo Y600 Turbo ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.